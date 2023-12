Kemp acompanha visita da ministra Marina Silva em Campo Grande

Deputado Pedro Kemp e a ministra Marina Silva / Divulgação

Erradicação da fome em MS e Lei de Proteção do Pantanal são prioridades do Governo Lula, diz Kemp em cerimônia com Marina Silva, Simone Tebet e Weligton Dias no Aquário do Pantanal

O deputado estadual participou nesta segunda-feira (18), a poucos dias da chegada do novo ano, de uma das missões mais importantes do Governo Lula: o lançamento do Plano Brasil sem Fome. Serão destinados só para Mato Grosso do Sul R$ 120 milhões. “A erradicação da fome é prioridade do Governo Lula e a previsão é tirar o Brasil do Mapa da Fome no mundo”, disse Kemp.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, referência internacional de ambientalista e política mulher influente na proteção do planeta, parabenizou o Govermo de Mato Grosso do Sul e todo o Legislativo pela coragem de se anteciparem e buscar o governo federal para criar a primeira lei que efetivamente protegerá o Pantanal do avanço do soja e do desmatamento.

Ao lado da ministra Marina, Kemp que trouxe o debate no Legislativo reapresentando este ano um Projeto de Lei do ex-deputado correligionário, Amarildo Cruz, de proteção ao bioma, uma reivindicação de pesquisadores, SOS Pantanal e ambientalistas. A proposta foi arquivada e Kemp acionou o Ministério do Meio Ambiente que já estava pronto para interferir no Estado, quando o governador e biólogo, Eduardo Riedel (PSDB) decidiu enfrentar os interesses econômicos daqueles que defendem a expansão da soja e partir para a defesa da humanidade, como disse Marina Silva em seu pronunciamento. “A Lei de Proteção ao Pantanal veio para a humanidade”, disse Marina Silva.

Na Assembleia Legislativa, depois de muitos estudos e audiências e pressão da sociedade organizada, os deputados e deputadas votaram massivamente em favor da lei estadual de proteção ao Pantanal. Dos 24 parlamentares que representam a população do Estado, 23 votaram a favor e hoje, em dia histórico com a presença dos representantes do governo federal, Mato Grosso do Sul teve a lei sancionada pelo governador, em cerimônia no Aquário do Pantanal, que reúne parte do tesouro que o bioma representa.

Participaram ao lado das autoridades como representantes do Governo Lula: Ministros Weligton Dias, ministro de Estado de Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, ministra do Meio Ambiente, Marina Silva Ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

“Por Franselmo e por todos aqueles que deram a vida para salvar a humanidade, vivemos hoje um dia ímpar porque erradicar a fome e salvar o Pantanal exigem coragem e união entre todas as forças e como disse a ministra Marina Silva: vivemos todos e todas numa casa comum e estamos no mesmo barco. O Governo do Estado ao lado do Governo do presidente Lula cumpriram uma missão que vai refletir para muitas gerações”, finaliza Kemp.