Mattogroso percorreu Sete Quedas, Tacuru, Mundo Novo e Naviraí

No último fim de semana, o deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) fiscalizou demandas nos municípios de Sete Quedas, Tacuru, Mundo Novo e Naviraí. A agenda contou com reuniões com prefeitos e vereadores, com atenção a diferentes segmentos para viabilizar melhorias.

Em visita a Sete Quedas e Tacuru, o parlamentar recepcionou pedidos para buscar melhorias para saúde e, especialmente, para infraestrutura. Recebido pelo vice-prefeito Massao Hara (Sete Quedas) e o prefeito Rogério Torquetti (Tacuru), o debate nos municípios foi amplo, para entender as principais necessidades e trabalhar pela viabilização de verbas para atender os munícipes.

Já em Mundo Novo, o deputado João César Mattogrosso foi recebido pelo prefeito Valdomiro Sobrinho, a vice-prefeita Rosária Lucca e equipe de secretários, além do ex-vereador Queixada. O encontro foi marcado por conversas produtivas sobre os anseios do município, visita a Nayr Confecções, que é a indústria têxtil responsável pelos uniformes da Rede Estadual de Ensino, e ao Posto Fiscal.

Com entregas relevantes para a comunidade, o deputado também cumpriu agenda em Naviraí. Em atenção ao convite do vereador Rodrigo Sacuno, participou da IV edição das Olimpíadas Copasul/AREC e conheceu o campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) no município, onde foi recebido pela diretora Élida Galvão e corpo docente.

O destaque da agenda ficou por conta da visita ao projeto social desenvolvido pela Associação Nipo-Brasileira de Naviraí, a Anibran, que atende mais de 120 crianças e adolescentes com a prática do Beisebol. A modalidade é muito apreciada pelos praticantes e marcou positivamente a história de muitas pessoas no município, o que chamou atenção do deputado João César Mattogrosso para incentivar o esporte por meio da destinação de R$ 50 mil em emenda parlamentar.

“Quando o vereador Rodrigo Sacuno nos apresentou essa solicitação, prontamente decidi que seria importante atendermos, pois esporte é uma ferramenta de incentivo e fortalecimento da cidadania extremamente eficiente. Ao conhecer essa iniciativa eu fico realmente muito feliz em ver o envolvimento da garotada e a seriedade do trabalho realizado por todos. Nosso mandato está à disposição de Naviraí e toda região do Conesul”, ressalta o parlamentar.

