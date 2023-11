Mattogrosso solicita melhorias para estradas de Nova Andradina

Deputado João César Mattogrosso / Divulgação

Em novos encaminhamentos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) pautou melhorias para estradas da região de Nova Andradina. Para atender ao chamado da população, o parlamentar busca providências da superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Agência Estadual de Gestão de Empreendimento (Agesul) no Estado.

Dois problemas foram apontados pelo deputado na BR-376 à superintendência do DNIT em Mato Grosso do Sul. Primeiramente, João César Mattogrosso solicita um estudo para a instalação de redutor de velocidade na altura do km 169, próximo ao trevo de entrada e saída da Unidade da JBS de Nova Andradina, em ambos os sentidos. A justificativa é o intenso fluxo de veículos, sendo que muitos não respeitam o limite de velocidade e comprometem a segurança no trânsito, especialmente para pedestres e motoristas que trabalham na região.

Outra situação na BR-376 é a necessidade de recapeamento da rodovia no trecho que interliga os municípios de Nova Andradina e Ivinhema. Conforme relatos, esse trecho abrange aproximadamente 58 km e ao longo dos anos o asfalto foi se deteriorando significativamente, o que gerou uma série de buracos, rachaduras e desgastes que comprometem a segurança dos usuários e a fluidez do trânsito.

Já na MS-134 a reivindicação do parlamentar é que o Executivo Estadual promova ação de tapa-buraco ou recapeamento total da rodovia que conecta Nova Andradina ao distrito de Nova Casa Verde. A principal reclamação, que foi repassada à Agesul, é que os buracos e pista danificada estão causando diversos acidentes e danos aos veículos que por ali trafegam.

“Essas indicações foram geradas a partir da nossa fiscalização ativa e contato com os munícipes, especialmente o parceiro, vereador Deildo Piscineiro, que nos chamou para relatar esses problemas e juntos já estamos em busca de soluções”, ressalta o deputado João César Mattogrosso.