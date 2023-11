Mattogrosso se reúne com o prefeito e presidente da Câmara de Três Lagoas

Reunião no gabinete / Divulgação

Nesta sexta-feira (24), o deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) cumpre agenda em Três Lagoas, na região do Bolsão de Mato Grosso do Sul. Além de percorrer o município, o parlamentar realizou reunião com o prefeito Angelo Guerreiro e o vereador Dr. Cassiano Lima, presidente da Câmara Municipal.

“Nossa pauta é sempre direcionada através dos anseios da população e com certeza Três Lagoas é protagonista em Mato Grosso do Sul, sendo pólo de desenvolvimento e essa pujança não traz reflexos só na economia, mas em todo o contexto de qualidade de vida que buscamos para o nosso Estado. Com diálogo é sempre possível inovar e crescer ainda mais”, ressalta o deputado.

Conforme o chefe do Executivo Municipal, a presença de João César Mattogrosso na região reflete o compromisso com a população. “O deputado tem representado muito bem o nosso Estado e essa agenda é muito positiva para debatermos projetos e mais desenvolvimento”, ressaltou o prefeito Angelo Guerreiro.

Três Lagoas chama atenção por ser potência no setor industrial. Um dos recentes destaques é o anúncio da retomada das obras da fábrica de fertilizantes UFN3 pela Petrobras. A estatal anunciou os detalhes de seu plano estratégico de investimentos para o período de 2024 a 2028, destacando a retomada da construção da unidade na última quinta-feira (23), sendo que a expectativa é de que a conclusão da obra ocorra em um prazo de até dois anos.