Projeto leva arte e cultura aos CMEIs de Aquidauana

Gabriela Bernardes

Utilizando tintas à base d’água e pigmentos primários, as obras abordam temas como fauna, flora, povos originários, identidade cultural, paisagens, preservação ambiental e expressão poética. A proposta é democratizar a arte em locais com pouco acesso a manifestações visuais, criando ambientes mais criativos e inclusivos.

“O Etnocores foi inspirado no projeto nacional Voltando à Escola, que promove a inserção de obras de arte em espaços escolares e estimula a troca cultural entre artistas e comunidades”, explicou Eliane.

Iniciado de forma voluntária em 2021, durante a pandemia, no CMEI Marisa Scaff (bairro São Francisco), o projeto contou com o apoio de artistas e educadoras locais. Em 2024, ganhou fôlego com o financiamento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e apoio das secretarias municipais de Educação e de Cultura e Turismo. As atividades foram concluídas no fim de junho de 2025.

Além do CMEI Marisa Scaff, o Etnocores passou pelas unidades Antônio de Arruda Sampaio (Vila Pinheiro), professor Ênio de Castro Cabral (Vila São Pedro), professor José Rodolfo Falcão (Nova Aquidauana), CMA Emília Alves Nogueira e CMEI Andreia Pace, em parceria com as gestões escolares.

O projeto se destaca por conectar arte, infância, cultura local e educação, tornando-se exemplo de como políticas públicas e sensibilidade artística podem caminhar juntas na construção de um ambiente mais humano e inspirador nas escolas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!