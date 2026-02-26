Quinta-feira será de calor e sem previsão de chuva em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar temperatura mínima de 23ºC e máxima de 38ºC nesta quinta-feira (26), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



De acordo com o órgão, o céu permanecerá com poucas nuvens ao longo do dia. Diferente dos dias anteriores, não há previsão de chuva para hoje no município.



Com a elevação da temperatura e a ausência de precipitações, a orientação é para que a população mantenha a hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos períodos de maior intensidade.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!