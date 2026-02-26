Quinta-feira será de calor e sem previsão de chuva em Aquidauana

Com a elevação da temperatura e a ausência de precipitações, a orientação é para que a população mantenha a hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos períodos de maior intensidade
Você Repórter/ O Pantaneiro
Aquidauana deve registrar temperatura mínima de 23ºC e máxima de 38ºC nesta quinta-feira (26), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o órgão, o céu permanecerá com poucas nuvens ao longo do dia. Diferente dos dias anteriores, não há previsão de chuva para hoje no município.
Com a elevação da temperatura e a ausência de precipitações, a orientação é para que a população mantenha a hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos períodos de maior intensidade.
