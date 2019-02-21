Deputado Beto Pereira acompanha prefeitos em reunião na Sudeco

Nesta quarta-feira (20), o deputado federal Beto Pereira acompanhou uma comitiva formada por prefeitos sul-mato-grossenses que fazem parte do Cointa – Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari – em uma reunião com o Superintendente da Sudeco, Marcos Derzi. Durante o encontro, os prefeitos solicitaram apoio para a viabilização de recursos para serem investidos na infraestrutura das cidades.

Estiveram presentes na reunião dos prefeitos de Alcinópolis, Dalmy Crisostomo, de Camapuã, Delano Huber, de Figueirão, Rogério Rosalin, de Sonora, Enelto Ramos, de Pedro Gomes, Willian do Banco, de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni, e de Bandeirantes, Alvaro Urt.

Entres as solicitações encaminhadas está a aquisição de kits de maquinários para que os municípios utilizem na da pavimentação asfáltica.

“O deputado Beto Pereira, com toda a sua experiência como administrador e parlamentar, veio auxiliar os municípios do Estado no processo de captação de recursos. Beto está sempre disposto a nos atender e encaminhar os pleitos das cidades do Mato Grosso do Sul aos órgãos competentes”, afirmou o prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin. O Cointa é formado por 11 municípios da região Norte.

De acordo com Beto Pereira, as cidades sul-mato-grossenses precisam de recursos federais para promover o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. “Estou à disposição dos municípios do Estado porque conheço a realidade e sei das dificuldades que os prefeitos encontram para atender todas as demandas da população, principalmente nos setores de infraestrutura”, ressaltou Beto.

Os municípios integrantes do Cointa se comprometeram em elaborar um projeto detalhado para a aquisição dos kits de pavimentação e encaminhar a Sudeco. O superintendente do órgão afirmou que assim que receber toda a documentação não medirá esforços para conseguir atender aos pedidos dos prefeitos.