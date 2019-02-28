Beto Pereira organiza mutirão do MEC para resolver pendências dos municípios de MS

O deputado Beto Pereira se reuniu nesta quarta-feira (27) com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Carlos Alberto Decotelli. Na audiência, o parlamentar propôs a organização de reunião com técnicos do Ministério da Educação para a resolução de pendências de processos referentes a investimentos nos municípios. As reuniões seriam coletivas e atendimentos individuais para destravar determinadas burocracias.

Os atendimentos personalizados para as prefeituras de Mato Grosso do Sul acontecerão em Campo Grande após o carnaval, ainda no mês de março. O evento foi proposto em parceria com a secretária Estadual de Educação, Maria Cecília Amendola, e com o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina.

O FNDE repassa investimentos para construção, reforma e ampliação de creches, além de recursos para alimentação e transporte escolar, bolsas, auxílios, dentre outros custeios. “Este atendimento pelo FNDE pode destravar investimentos que significarão lá na ponta transporte seguro e de qualidade para um aluno de zona rural ou mais uma vaga em uma creche, dando a possibilidade de uma mãe de família ir trabalhar mais tranquila”, explicou Beto.

O deputado federal também planeja apresentar essa experiência para outras Pastas. “Seria muito bom, por exemplo, que o Fundo Nacional de Saúde, que a Caixa Econômica e que os Ministérios do Desenvolvimento Regional e o da Infraestrutura também atendessem nossos prefeitos com a mesma metodologia”, explicou.

Na oportunidade, Beto Pereira também solicitou informações sobre a situação de investimentos em execução no Estado. O deputado cobrou o status dos processos dos recursos para os Centros de Educação Profissional de Chapadão do Sul, Navirai e Dourados, para a construção de uma escola em Anhanduí, para as reformas das escolas 11 de Outubro de Campo Grande, Nathércia Pompeo dos Santos de Corumbá, Vânia Medeiros Lopes em Glória de Dourados, Rubens de Castro Pinto de Caracol, Terezinha dos Santos Mendonça de Mundo Novo, Fernando Capiberibe Saldanha de Ponta Porã, Martinho Marques de Taquarussu, João Pedro Pedrossian de Bodoquena, Marechal Rondon de Mundo Novo e Coronel Sapucaia na cidade homônima.

O parlamentar apresentou ainda as demandas de investimentos na educação de Amambai como a construção da Escola Indígena Mbo’erenda Ypyendy, ampliação e reforma da Escola do Campo, construção de escola no Assentamento Magno Souza, além de aquisição de equipamentos escolares, climatizadores, brinquedos e equipamentos tecnológicos.

“Também estamos acompanhando recursos para a compra de equipamentos para laboratórios científicos para a rede estadual de educação. Todos estes valores significam um aporte de recursos na ordem de R$ 258 milhões. É um montante muito importante, que vai impactar a educação no Estado”, finalizou.