Prefeitura de Bodoquena abre processo seletivo para contratação de profissionais da saúde

A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por intermédio da Comissão de Processo Seletivo, torna pública a realização de Processo Seletivo para a contratação temporária de profissionais, para provimento de vagas para a área da Saúde. São 20 vagas, para cargos de agente comunitário, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e técnico em raio X, além de cadastro reserva, a serem realizadas na área urbana e rural, como assentamentos Campina I, Serro Alegre, Sumatra, Colônia Maciel e Distrito de Morraria do Sul.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.sigmams.com.br, a partir de hoje (11) até às 23h59min do dia 15/03/2019. As provas serão realizadas dia 24 de março de 2019. A avaliação objetiva será às 8h e a de títulos será feita na sequência, em local a ser determinado através de Edital. A taxa de inscrição é de R$ 36,50.

Para mais informações, basta acessar o edital pelo site da Sigma: http://www.sigmams.com.br/site/

Serviço

Inscrições Processo Seletivo para contratação de profissionais na área da Saúde

Data: de 11 a 15/03/2019

Site:www.sigmams.com.br

Mais informações: Secretaria Municipal de Saúde - (67) 3268-1738