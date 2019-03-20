Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:28

Buscar

Últimas notícias
X

Bodoquena

Número de MEI adimplentes tem saldo positivo em Bodoquena

Vale ressaltar que o pagamento das guias do MEI em dia garante benefícios ao trabalhador

Renan Nucci

Publicado em 20/03/2019 às 14:25

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Números positivos para o cenário econômico de Bodoquena. Pelo menos 69,92% dos Microempreendedores Individuais (MEI) registrados estão adimplentes em relação aos tributos entre janeiro e fevereiro deste ano, de acordo com dados do Simples Nacional.

Vale ressaltar que o pagamento das guias do MEI em dia garante benefícios ao trabalhador. A Prefeitura Municipal de Bodoquena, juntamente com o Sebrae vem desenvolvendo ações por meio da Sala do Empreendedor, que atua com iniciativas que ajudam a minimizar seus impactos nos pequenos negócios.

Nesse sentido, as ações de formalização do MEI, sensibilização dos empresários sobre os benefícios do pagamento mensal do MEI e orientações técnicas, através da sala garantem o aumento da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), evitando assim sonegações e ampliando o pagamento de ISS (Impostos Sobre Serviços), tributo recolhido pelo município.

A Sala do Empreendedor faz parte de um dos eixos estratégicos desenvolvidos no Programa Cidade Empreendedora, realizado pelo Sebrae/MS em conjunto com a gestão municipal para acelerar a economia local com ações de políticas públicas, investindo nos pontos fortes das cidades.

Para fortalecer o empreendedorismo e a legalização das empresas, a Sala do Empreendedor realiza orientação técnica, tira dúvidas sobre as regras e os benefícios do MEI, bem como consultoria de gestão financeira, além de promover a integração da sala com os demais setores estratégicos da Prefeitura, garantindo maior celeridade dos processos. Este ano, as ações da Sala do Empreendedor envolvem a realização de atendimento in loco nas empresas, bem como promover parcerias com outras instituições.

Cidade Empreendedora

O Programa atua com foco em políticas públicas que aceleram o desenvolvimento da economia, fortalecendo oito pontos chave de acordo com o potencial de cada município: Mapeamento de oportunidades; Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras locais; Liderança; Cultura empreendedora e inovação; Plano de Desenvolvimento Econômico; e Desenvolvimento empresarial.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo