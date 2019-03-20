Número de MEI adimplentes tem saldo positivo em Bodoquena

Números positivos para o cenário econômico de Bodoquena. Pelo menos 69,92% dos Microempreendedores Individuais (MEI) registrados estão adimplentes em relação aos tributos entre janeiro e fevereiro deste ano, de acordo com dados do Simples Nacional.

Vale ressaltar que o pagamento das guias do MEI em dia garante benefícios ao trabalhador. A Prefeitura Municipal de Bodoquena, juntamente com o Sebrae vem desenvolvendo ações por meio da Sala do Empreendedor, que atua com iniciativas que ajudam a minimizar seus impactos nos pequenos negócios.

Nesse sentido, as ações de formalização do MEI, sensibilização dos empresários sobre os benefícios do pagamento mensal do MEI e orientações técnicas, através da sala garantem o aumento da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), evitando assim sonegações e ampliando o pagamento de ISS (Impostos Sobre Serviços), tributo recolhido pelo município.

A Sala do Empreendedor faz parte de um dos eixos estratégicos desenvolvidos no Programa Cidade Empreendedora, realizado pelo Sebrae/MS em conjunto com a gestão municipal para acelerar a economia local com ações de políticas públicas, investindo nos pontos fortes das cidades.

Para fortalecer o empreendedorismo e a legalização das empresas, a Sala do Empreendedor realiza orientação técnica, tira dúvidas sobre as regras e os benefícios do MEI, bem como consultoria de gestão financeira, além de promover a integração da sala com os demais setores estratégicos da Prefeitura, garantindo maior celeridade dos processos. Este ano, as ações da Sala do Empreendedor envolvem a realização de atendimento in loco nas empresas, bem como promover parcerias com outras instituições.

Cidade Empreendedora

O Programa atua com foco em políticas públicas que aceleram o desenvolvimento da economia, fortalecendo oito pontos chave de acordo com o potencial de cada município: Mapeamento de oportunidades; Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras locais; Liderança; Cultura empreendedora e inovação; Plano de Desenvolvimento Econômico; e Desenvolvimento empresarial.