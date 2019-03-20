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Rapaz de Bodoquena impressiona com talento nato para desenho realista em telas

Jovem é apaixonado por desenhos desde à infância e precisa de incentivo para continuar a desenvolver sua arte

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/03/2019 às 18:00

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Paisagens da região, cavalos e outros animais têm sido retratados em telas que mostram o cotidiano de um jovem artista de Bodoquena. Desde os 7 anos de idade, Alan de Arruda Silva, agora com 18 anos, desenvolve uma arte impressionantemente realista. O talento, segundo relata, surgiu naturalmente.

À espera de uma oportunidade de crescimento, Alan conta que seu sonho é continuar a ter condições de desenvolver suas habilidades artísticas. “A minha vocação veio desde criança e agora minha intenção é continuar a desenhar as minhas telas, além de poder mostrar a minha arte, quem sabe em uma exposição”, anseia.

O rapaz é motivo de orgulho da família que, apesar das dificuldades, sempre o incentivou a nunca desistir dos seus sonhos em se tornar um artista reconhecido. “Não tenho apoio de ninguém, só do pessoal de casa mesmo. Mas meus pais me dizem para eu nunca parar de ir atrás dos meus sonhos, mostrar esse talento que Deus me deu”, diz com uma timidez na fala, mas com a segurança de quem acredita que um dia receberá o devido reconhecimento.

Arte pantaneira

Até o momento, Alan afirma que as maiores dificuldades e obstáculos impostos ao desenvolvimento do seu trabalho é o de adquirir os materiais necessários para pintar suas telas. “Me faltam tintas para pintar, além das telas e tudo o que eu faço é por conta mesmo. Como eu ainda não trabalho, a minha família que me ajuda para continuar a seguir os meus sonhos, pois tenho paixão pela arte”.

Talvez essa seja a chance que Alan tanto aguardava para mostrar o seu dom para a pintura. Caso queira conhecer ou auxiliar o rapaz, seu telefone de contato é o (67) 9 9914-1500.

 

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