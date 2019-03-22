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Divulgada lista e local de provas para processo seletivo de Bodoquena

A prova, para todos os cargos, será realizada dia 24 de março, domingo

Guilherme Henrique

Publicado em 22/03/2019 às 08:30

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A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por intermédio da Comissão de Processo Seletivo, torna pública a lista de inscritos e o local das provas do Processo Seletivo para a contratação temporária de profissionais, para provimento de vagas para a área da Saúde.

A prova, para todos os cargos, será realizada dia 24 de março, domingo, na Escola Estadual João Pedro Pedrossian, localizada na Av. 13 de maio, 636, a partir das 8h.

Os candidatos deverão comparecer no local pré-determinado com antecedência mínima de 30 minutos, munidos de documento original de identidade com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.

São 20 vagas, para cargos de agente comunitário, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e técnico em raio X, além de cadastro reserva, a serem realizadas na área urbana e rural, como assentamentos Campina I, Serro Alegre, Sumatra, Colônia Maciel e Distrito de Morraria do Sul.

Confira a lista de inscritos no site http://www.sigmams.com.br/site/

Serviço - Provas Processo Seletivo Saúde

Data: 24/03/2019, domingo

Horário: 8h

Local: Escola Estadual João Pedro Pedrossian

Endereço: Av. 13 de Maio, 636 – Centro – Bodoquena/MS

Mais informações: http://www.sigmams.com.br/site/

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