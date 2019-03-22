Prefeitura de Bodoquena realiza atividades em celebração ao Dia Mundial da Água

A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, vêm desenvolvendo ações no município com o objetivo de melhorar a qualidade da água na cidade, para isso, o Departamento de Meio Ambiente faz parte da rede “Observando os Rios”, do projeto Rede de Águas da SOS Mata Atlântica, com o objetivo de monitorar a qualidade das águas.

A avaliação é realizada mensalmente, desde agosto de 2017, no Córrego Campina e, a partir deste ano, os rios Betione e Salobra e o Córrego João Augusto, localizado no perímetro urbano, também serão analisados no projeto. Além disso, está em fase de implantação o Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) nas margens do Córrego João Augusto.

“O projeto visa à recuperação ambiental, conservação das matas ciliares e da qualidade das águas do córrego”, explica o engenheiro ambiental Danillo Angelo dos Santos.

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, o Departamento de Meio Ambiente realizou, onte (21), a palestra “A Importância da Água”, sobre a conscientização da importância da água, ministrada pelo engenheiro ambiental Danillo e o técnico da fundação Neotrópica, Deives Gabriel Bortolanza e Santos, na Escola Municipal João Batista Pacheco, no período matutino e vespertino.

Além da preocupação com a qualidade da água, a Prefeitura Municipal de Bodoquena preza pela recomposição florestal das áreas degradadas, para tanto, possui um viveiro municipal que distribui, gratuitamente, mudas arbóreas nativas para recuperação de matas ciliares e áreas degradadas, com intuito de melhorar e conservar os recursos hídricos.