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Bodoquena

Operação conjunta da Polícia Militar e Civil prende homem armado na zona rural

Ação ocorreu após denúncias de indivíduos que portavam armas ilegalmente em bares da região

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/03/2019 às 12:06

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No final da tarde deste sábado (23) operação da Polícia Militar e Civil de Bodoquena resultou na prisão de um homem 34 anos no Distrito Morraria do Sul, em um bar da localidade. Após receber diversas denúncias sobre indivíduos que portavam armas de fogo de maneira ilegal, em bares e lanchonetes da região a ação teve o objetivo de constatar a veracidade das informações.

De acordo com o boletim de ocorrência, o agricultor estava em um bar onde havia aglomeração de pessoas, portando um revólver Taurus calibre 38 com quatro munições intactas.

Os policiais também observaram fizeram vistoria no estabelecimento comercial quanto às condições de funcionamento. O homem, que é agricultor da região, foi preso em flagrante e encaminhado à DP da cidade para as medidas cabíveis.

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