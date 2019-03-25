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Cultura e Turismo

A preservação da Serra da Bodoquena em destaque Na Cadeira do DJ

Com 15,7 hectares a RPPN Cara da Onça é a menor unidade de conservação do tipo no Mato Grosso do Sul

Guilherme Henrique

Publicado em 25/03/2019 às 07:43

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Na Cadeira do DJ desta segunda-feira (25/03) com Celito e Gilson Espíndola na Educativa 104.7 FM a pauta é a abertura para visitação da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Cara da Onça. O professor e jornalista Edson Silva vao ao programa falar sobre o projeto da RPPN em Bodoquena que ele coordena junto com outros participantes.

Com 15,7 hectares a RPPN Cara da Onça é a menor unidade de conservação do tipo no Mato Grosso do Sul. Oficializada em 2009, a reserva fica na área de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, a 288 km de Campo Grande, sendo 260 km até Bodoquena mais 28 km em estradas de chão.

O principal ponto de referência da reserva é a cachoeira Boca da Onça, que tem o melhor visual frontal desde a margem esquerda do Rio Salobra, cerca de 300 m, e dos morros com florestas nativas, integralmente preservadas. É da reserva que se pode contemplar o véu da cachoeira e, principalmente, a Cara da Onça, desenho em alto relevo esculpido naturalmente a partir da formação das tufas calcárias.

A cachoeira Boca da Onça com 156 m de altura é a maior do estado. As águas que caem no cânion do Salobra contemplam a margem que passa pela RPPN Cara da Onça. A reserva preserva espécies especiais de plantas, inclusive contando com variedades ameaçadas de extinção em várias regiões do Brasil, tais como a peroba-rosa e o gonçalo. Depois de 10 anos de criação, a reserva prepara-se para a visitação de forma regrada de modo a contemplar a demanda de interessados em conhecer as belezas da Serra da Bodoquena e garantir a preservação ambiental.

Edson Silva é jornalista, professor universitário na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, atuando em pesquisa com foco no Interpretativo, na Pesquisa Jornalística e Entrevista de Profundidade e Narrativas Complexas tendo inclusive utilizado a criação da RPPN como pauta sobre conscientização ambiental entre seus alunos. Edson também é vice-presidente do SINDJOR de Mato Grosso do Sul e um dos responsáveis pela criação da RPPN Cara da Onça em Bodoquena.

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