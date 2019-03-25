Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo pela policia militar de Bodoquena

Bodoquena
No sábado (23), policiais do 3º Pelotão/ 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bodoquena, em operação conjunta com a equipe da Polícia Civil, realizaram fiscalização no Distrito Morraria do Sul, com intuito de averiguar bares e afins, após denúncia de populares de que havia pessoas portando arma de fogo irregularmente.
Em um determinado bar da região, constavam, aglomerações de pessoas. Os policiais então procederam à abordagem policial nos indivíduos, os quais foram efetuados a revista pessoal.
No entanto, um homem de 34 anos portava na região de sua cintura um revólver calibre .38 com quatro munições intactas e como este não possuía porte para tal recebeu voz de prisão dos policiais.
Por fim, o autor foi preso e conduzido para delegacia de policia civil para as providências que o caso requer.
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