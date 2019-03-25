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Segurança

Operação entre PM e Policia Civil termina com 2 presos em Bodoquena

No total, 80 pessoas foram abordadas sendo que duas acabaram presas por porte de arma de fogo e dirigir embriagado

Guilherme Henrique

Publicado em 25/03/2019 às 09:27

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Ação conjunta entre Policia Militar e Civil realizaram operação conjunta neste final de semana em área rural e urbana da cidade de Bodoquena.

No total, 80 pessoas foram abordadas sendo que duas acabaram presas por porte de arma de fogo e dirigir embriagado. Além disso, 45 veículos e 20 motocicletas foram fiscalizadas.

A operação foi comandada pelo Tenente André Luiz Leonel Andréa, que destacou que esta é apenas uma de muitas ações desse tipo que estão por vir. O objetivo é o de coibir, ilícitos, infrações de transito e qualquer outro delito.

“Vamos intensificar as fiscalizações em toda região de Bodoquena, principalmente na área rural, como Assentamentos, e claro também na área urbana, com apoio do Delegado Niscson Lenon Cruz Galisa”, destaca.

*Com informações de Ricardo Flores

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