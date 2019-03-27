Bodoquena recebe semana de capacitações gratuitas para empresários

Oportunidade
O intuito é capacitar o empresário para que abra ou de prosseguimento a um empreendimento rentável e de sucesso
A Prefeitura Municipal de Bodoquena, em parceria com o SEBRAE/MS, por meio do programa “Nascer Bem”, do Cidade Empreendedora, realizará de 8 a 12 de abril uma série de palestras gratuitas voltadas às pessoas que desejam abrir uma empresa ou tem um negócio com até dois anos de funcionamento e procuram melhorá-lo.
O intuito é capacitar o empresário para que abra ou de prosseguimento a um empreendimento rentável e de sucesso, ajudando na estruturação e fortalecimento dos negócios. Todos os cursos possuem apenas 30 vagas e serão realizados no Auditório Mário Brother, localizado na Av. Manoel R. de Oliveira, 41. As inscrições podem ser realizadas pelo site Loja Sebrae .
Confira a programação:
Palestra – Quero ser empresário! Estou preparado?
Data: 08/04, segunda-feira
Horário: das 19h às 21h
Conteúdo: - Definição do que é ser empresário
- Onde está o risco de errar?
- Principais erros iniciais ao se tornar um empresário
- Principais acertos ao se tornar um empresário
- As 10 atitudes mais valorizadas por empreendedores de sucesso
- Na prática: Analisando casos de empreendedores.
Local: Auditório Mário Brother
Palestra – Dicas de como atender e vender bem
Data: 09/04, terça-feira
Horário: das 19h às 21h
Conteúdo: - Qual a maneira certa de abordar o cliente?
- Atendendo o cliente por telefone
- Dicas de como acalmar o cliente insatisfeito
- Qual o segredo de uma boa venda?
- Conheça as 3 etapas da venda
- O que atrai o cliente?
- Entenda a necessidade do cliente
- Cuide-se! Boa aparência ajuda a vender
- Na prática: Aproveitando as oportunidades de venda.
Local: Auditório Mário Brother
Palestra – Dicas para acertar nas compras para sua empresa
Data: 09/04, terça-feira
Horário: das 21h às 22h
Conteúdo: - O que é uma boa compra?
- Qual o segredo de uma boa compra?
- Dicas para acertar nas compras para sua empresa
- Lógica Empresarial: R$ 1,00 economizado na compra é R$ 1,00 somado ao lucro
- Dicas de negociação na hora da compra
- Regra de Sucesso: Operação Autofinanciada
- Na prática: Analisando processos de compras
Local: Auditório Mário Brother
Palestra – Entendendo o fluxo de caixa
Data: 10/04, quarta-feira
Horário: das 19h às 21h
Conteúdo: - Porque é importante registrar?
- Onde está o dinheiro da empresa?
- Qual o segredo de uma boa gestão financeira?
- Como conseguir efetuar os registros?
- Na prática: Utilizando o fluxo de caixa para ter o domínio sobre o seu dinheiro.
Local: Auditório Mário Brother
Palestra – Meu preço está certo? Estou tendo lucro?
Data: 11/04, quinta-feira
Horário: das 19h às 20h
Conteúdo: - O que é um bom preço de venda?
- Você sabia que toda empresa tem dois preços?
- Dica de como fazer um gerenciamento constante
- Como calcular o preço? Onde está a dificuldade?
- O que é necessário para gerar lucro?
- Na prática: Calculando um preço de venda.
Local: Auditório Mário Brother
Palestra – Separando as contas pessoais das contas do meu negócio
Data: 11/04, quinta-feira
Horário: das 20h às 21h
Conteúdo: - Quem é o dono do dinheiro que está no caixa da empresa?
- Posso pagar contas pessoais com o dinheiro do caixa da empresa?
- Dicas para cobrir os pagamentos do mês
- Na prática: Separando as contas pessoais das contas da empresa.
Local: Auditório Mário Brother
Palestra – Não quero perder dinheiro, o que devo fazer?
Data: 12/04, sexta-feira
Horário: das 19h às 21h
Conteúdo: - Como o empresário perde dinheiro na empresa?
- A importância do Planejamento do Capital Inicial
- Exemplo de um Planejamento do Investimento
- A lógica empresarial: Captação, aplicação e resultado
- Como saber se uma empresa é rentável?
- O que é um prejuízo operacional?
- Como avaliar os preços de venda
- Toda empresa tem 2 preços!
- Quanto precisa vender para ter lucro?
- Na prática: Analisando um fluxo de caixa.
Local: Auditório Mário Brother
Além das palestras realizadas em abril, o programara realizará, dias 30 e 31 de maio, a oficina “Visualizando meu Negócio no Papel”, que abordará sobre o modelo de negócios, o que é, como construí-lo, quais estratégias seguir, entre outros. A oficina terá carga horária de 8h e será dividida em dois dias. O investimento é de 60 reais.
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