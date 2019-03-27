Bodoquena recebe semana de capacitações gratuitas para empresários

A Prefeitura Municipal de Bodoquena, em parceria com o SEBRAE/MS, por meio do programa “Nascer Bem”, do Cidade Empreendedora, realizará de 8 a 12 de abril uma série de palestras gratuitas voltadas às pessoas que desejam abrir uma empresa ou tem um negócio com até dois anos de funcionamento e procuram melhorá-lo.

O intuito é capacitar o empresário para que abra ou de prosseguimento a um empreendimento rentável e de sucesso, ajudando na estruturação e fortalecimento dos negócios. Todos os cursos possuem apenas 30 vagas e serão realizados no Auditório Mário Brother, localizado na Av. Manoel R. de Oliveira, 41. As inscrições podem ser realizadas pelo site Loja Sebrae .

Confira a programação:

Palestra – Quero ser empresário! Estou preparado?

Data: 08/04, segunda-feira

Horário: das 19h às 21h

Conteúdo: - Definição do que é ser empresário

- Onde está o risco de errar?

- Principais erros iniciais ao se tornar um empresário

- Principais acertos ao se tornar um empresário

- As 10 atitudes mais valorizadas por empreendedores de sucesso

- Na prática: Analisando casos de empreendedores.

Local: Auditório Mário Brother

Palestra – Dicas de como atender e vender bem

Data: 09/04, terça-feira

Horário: das 19h às 21h

Conteúdo: - Qual a maneira certa de abordar o cliente?

- Atendendo o cliente por telefone

- Dicas de como acalmar o cliente insatisfeito

- Qual o segredo de uma boa venda?

- Conheça as 3 etapas da venda

- O que atrai o cliente?

- Entenda a necessidade do cliente

- Cuide-se! Boa aparência ajuda a vender

- Na prática: Aproveitando as oportunidades de venda.

Local: Auditório Mário Brother



Palestra – Dicas para acertar nas compras para sua empresa

Data: 09/04, terça-feira

Horário: das 21h às 22h

Conteúdo: - O que é uma boa compra?

- Qual o segredo de uma boa compra?

- Dicas para acertar nas compras para sua empresa

- Lógica Empresarial: R$ 1,00 economizado na compra é R$ 1,00 somado ao lucro

- Dicas de negociação na hora da compra

- Regra de Sucesso: Operação Autofinanciada

- Na prática: Analisando processos de compras

Local: Auditório Mário Brother

Palestra – Entendendo o fluxo de caixa

Data: 10/04, quarta-feira

Horário: das 19h às 21h

Conteúdo: - Porque é importante registrar?

- Onde está o dinheiro da empresa?

- Qual o segredo de uma boa gestão financeira?

- Como conseguir efetuar os registros?

- Na prática: Utilizando o fluxo de caixa para ter o domínio sobre o seu dinheiro.

Local: Auditório Mário Brother

Palestra – Meu preço está certo? Estou tendo lucro?

Data: 11/04, quinta-feira

Horário: das 19h às 20h

Conteúdo: - O que é um bom preço de venda?

- Você sabia que toda empresa tem dois preços?

- Dica de como fazer um gerenciamento constante

- Como calcular o preço? Onde está a dificuldade?

- O que é necessário para gerar lucro?

- Na prática: Calculando um preço de venda.

Local: Auditório Mário Brother



Palestra – Separando as contas pessoais das contas do meu negócio

Data: 11/04, quinta-feira

Horário: das 20h às 21h

Conteúdo: - Quem é o dono do dinheiro que está no caixa da empresa?

- Posso pagar contas pessoais com o dinheiro do caixa da empresa?

- Dicas para cobrir os pagamentos do mês

- Na prática: Separando as contas pessoais das contas da empresa.

Local: Auditório Mário Brother

Palestra – Não quero perder dinheiro, o que devo fazer?

Data: 12/04, sexta-feira

Horário: das 19h às 21h

Conteúdo: - Como o empresário perde dinheiro na empresa?

- A importância do Planejamento do Capital Inicial

- Exemplo de um Planejamento do Investimento

- A lógica empresarial: Captação, aplicação e resultado

- Como saber se uma empresa é rentável?

- O que é um prejuízo operacional?

- Como avaliar os preços de venda

- Toda empresa tem 2 preços!

- Quanto precisa vender para ter lucro?

- Na prática: Analisando um fluxo de caixa.

Local: Auditório Mário Brother

Além das palestras realizadas em abril, o programara realizará, dias 30 e 31 de maio, a oficina “Visualizando meu Negócio no Papel”, que abordará sobre o modelo de negócios, o que é, como construí-lo, quais estratégias seguir, entre outros. A oficina terá carga horária de 8h e será dividida em dois dias. O investimento é de 60 reais.