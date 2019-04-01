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Bodoquena

Motoqueiro embriagado é preso com cantil de conhaque no bolso

O homem estava bêbado nesta manhã de domingo, quando foi surpreendido pelos policiais

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/04/2019 às 12:01

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Domingo (31), 9h20 da manhã. Um homem de 33 anos foi preso visivelmente embriagado ao pilotar uma moto NXR Bros na Rua Antônio de Souza, Vila Nova Bodoquena. Os policiais abordaram o homem que realizava manobras perigosas no local.

Segundo os policiais, em seu bolso havia um cantil de inox cheio de conhaque. O homem foi preso e encaminhado à DP de Bodoquena e deverá responder por direção perigosa de veículo com capacidade alterada em razão de influência de álcool.

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