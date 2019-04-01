Motoqueiro embriagado é preso com cantil de conhaque no bolso

Domingo (31), 9h20 da manhã. Um homem de 33 anos foi preso visivelmente embriagado ao pilotar uma moto NXR Bros na Rua Antônio de Souza, Vila Nova Bodoquena. Os policiais abordaram o homem que realizava manobras perigosas no local.

Segundo os policiais, em seu bolso havia um cantil de inox cheio de conhaque. O homem foi preso e encaminhado à DP de Bodoquena e deverá responder por direção perigosa de veículo com capacidade alterada em razão de influência de álcool.