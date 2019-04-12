Prefeitura divulga ponto facultativo em Bodoquena na quinta-feira

A Prefeitura Municipal de Bodoquena, através de Decreto nº 346, de 12 de dezembro de 2018, que institui o calendário de feriados e pontos facultativos no município de Bodoquena referente ao exercício de 2019, comunica que dia 18 de abril, Quinta-feira Santa, será ponto facultativo nas repartições públicas.

Com exceção dos serviços essenciais de saúde, transporte, vigilância, limpeza, manutenção de parques e jardins e outros assim considerados, conforme Art. 3° do referido decreto, manterão plantão durante o ponto facultativo.

A Unidade Básica de Saúde Maria Rita Sena Campos, localizada na Rua Manoel de Pinho, 435 – Centro, bem como o Hospital Municipal Francisco Sales permanecerão abertos e atendendo o público durante a quinta-feira, dia 18, bem como a coleta de lixo e serviços de limpeza.

Já na Sexta-feira da Paixão, feriado nacional, não haverá expediente. Apenas o Hospital Municipal Francisco Sales funcionará normalmente.