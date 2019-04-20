Homem é preso depois de bater com bicicleta em carro e agredir motorista

Homem de 24 anos foi preso na noite da última quarta-feira, em Bodoquena, depois de agredir outro homem que esperava a esposa sair de uma farmácia na Avenida Manoel Rodrigues, no centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava no carro, quando o autor bateu de bicicleta no veículo, quebrando o retrovisor. Em seguida, passou agredir o motorista. Os policiais foram chamados e o prenderam na região.