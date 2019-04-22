Balsa artesanal contorna problema de transporte e vira atrativo a mais sobre Rio Salobra

Quem conhece a região de Bodoquena sabe da queda da ponte na MS-138 sobre o Rio Salobra, que liga o município aos balneários, pousadas e assentamentos rurais da região, entre eles o famoso atrativo turístico Refúgio Canaã. A ponte cedeu no final de dezembro do ano passado, após a tentativa de passagem de um caminhão carregado de areia.

Desde então, a Prefeitura de Bodoquena iniciou uma série de medidas para contornar a situação, entre elas a construção de um desvio a fim de viabilizar a passagem de moradores, trabalhadores e turistas na localidade, enquanto busca recursos para a construção de uma ponte definitiva.

Entretanto, a solução mais inovadora de todas, sem dúvida, foi oferecida por Ramão Aparecido Ribeiro da Silveira, popular Silveira, 58 anos, militar reformado do Corpo de Bombeiros, experiente em construção de pontes e decks de flutuação, que criou uma engenhoca no mínimo inusitada: uma balsa artesanal, do tipo caseira mesmo, mas bastante eficiente, que conta, inclusive, com um motor de popa Yamaha 15 HP.

Neste feriado prolongado, a criação de Silveira foi colocada à prova. Mais de 200 automóveis realizaram a passagem pela balsa, tranquilamente. O idealizador conta ao jornal O Pantaneiro que estudou bastante para produzir a embarcação. “Pesquisei na internet e vi como os refugiados faziam as balsas e me inspirei nelas também. Eu já tinha experiência com decks de flutuação, mas essa foi a primeira vez que fiz uma balsa flutuante com motor”, conta, orgulhoso do resultado obtido.

Silveira se inspirou em balsas de refugiados, que avançam grandes distâncias no mar, para servir de inspiração. Foto: reprodução/internet. Silveira se inspirou em balsas de refugiados, que avançam grandes distâncias no mar, para servir de inspiração. Foto: reprodução/internet.

Balsa artesanal já é atrativo

Os turistas aprovaram o novo meio de transporte flutuante. De acordo com Silveira, o prefeito Kazuto Horii abriu licitação para contratação de empresa terceirizada da qual ele é colaborador. Dessa maneira, o militar reformado não teve receio e começou a construção da balsa o mais rápido possível.

“Recebi os materiais necessários, os tambores e comecei o quanto antes. Algumas pessoas criticaram meu trabalho, mas agora estou provando que a balsa tem condições de atender às pessoas que passam pela região de carro. A princípio, era para a balsa ser puxada manualmente, mas achei por bem colocar um motor, que facilita a travessia”, explica em detalhes.

Turistas que passaram por ali aprovaram a engenhoca, que cumpre de maneira rápida e eficaz, a sua função que é viabilizar a travessia sobre o Rio Salobra. “É uma balsa artesanal. Ficou originalzinha, coisa de primeira. Eu já tenho duas encomendas. Nessa eu ainda disse ao prefeito que tem como fazer também uma cobertura, colocar mesas, cadeiras, ou seja, já deixei tudo preparado para dar uma melhorada”, conta Silveira com bom humor.

Após as primeiras passagens com os carros sobre a balsa, Silveira fez poucos ajustes, como a colocação mais adequada do motor na balsa. “Agora o motor está adaptado e funcionando 100%. Aos turistas e demais que precisam fazer a travessia, podem vir que está tranquilo, a passagem está solucionada”, informa.

O horário de funcionamento da balsa é das 7 às 19 horas. De acordo com a secretária de Turismo de Bodoquena, Lejania Ribeiro Malheiros, a Prefeitura Municipal deixará à disposição um funcionário que deverá ser acionado em caso de emergência para realizar a travessia. As pessoas que se encontrarem em situação de urgência, basta entrar em contato pelo telefone 3268-1225 e informar a necessidade da travessia. O encarregado para emergências será encaminhado a fim de realizar o trajeto fora do horário relatado acima.

* Com informações de Ricardo Flores.

*Matéria atualizada às 16h47 para acréscimo de informações.

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