PM de Bodoquena prende rapaz que usava celular para roubar posto de combustíveis

Ontem, policiais do 3º Pelotão/1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bodoquena prenderam um rapaz de 21 anos suspeito de roubo em posto de combustível no Jardim Aeroporto.

A equipe recebeu denúncia anônima acerca de um roubo que estava acontecendo naquele momento. Diante do exposto, os policiais foram ao local e visualizaram o autor juntamente com o frentista do estabelecimento que estava imóvel dentro de uma guarita.

Os militares deram voz de prisão ao rapaz que se rendeu. Após a revista pessoal, foi constatado que o autor não possuía nenhum tipo de arma, mas que se utilizou de um aparelho celular que estava dentro do casaco para intimidar a vítima.

A vítima relatou que o rapaz chegou perguntando de uma determinada pessoa, que ao dar a resposta virou-se de costa, neste momento o autor anunciou o assalto, pedindo todo dinheiro que havia ali no caixa, e dizia para que ela não reagisse, pois afirmava se o fizesse iria matá-la. O autor foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.