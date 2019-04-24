Militar fica gravemente ferido em acidente na MS-339, entre Bodoquena e Miranda

Bodoquena
Vítima foi encaminhada para Campo Grande
Militar do Exército de 23 anos se feriu gravemente em acidente entre moto e carreta ocorrido por volta das 18h44 de ontem, na rodovia MS-339, entre os municípios de Bodoquena e Miranda.
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para Campo Grande. Conforme apurado, o rapaz seguia de moto, quando a cerca de 32 quilômetros depois de Bodoquena, sentido Miranda, houve colisão com a carreta que supostamente trafegava na contramão, realizando ultrapassagem em local proibido.
Com o impacto, a moto foi para debaixo da carreta. O motorista da carreta, de 38 anos nada sofreu. Equipes da Polícia Militar Rodoviária Estadual estiveram no local controlando o tráfego.
Com informações de Ricardo Flores, de Bodoquena
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