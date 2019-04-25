Polícia Civil prende homicida e traficante durante operação em Bodoquena

Bodoquena
Durante a Operação PC 27, realizada ontem em todo o país, a Polícia Civil de Bodoquena prendeu dois homens. Um deles, de 30 anos, tinha contra si mandado de prisão por homicídio, no entanto, o delegado Nicson Lenon Cruz Galisa, responsável pelo cumprimento da ordem judicial, não pôde fornecer detalhes, porque as investigações estão em sigilo.
O outro preso foi um homem de 24 anos envolvido com o tráfico de drogas. O delegado explicou que o rapaz já era bastante conhecido da polícia, por fornecer todos os tipos de drogas e, inclusive, se associava e abastecia outros traficantes. “Ele também já tinha passagens por tráfico de drogas e porte de arma de fogo em Bonito”, ressaltou o delegado Nicson.
Além do titular da Delegacia de Polícia Civil local, também participaram os investigadores Sandro Mariano Rocha, Carolina Muniz do Carmo e Antônio Marcos Lopes de Souza, além das escrivãs Valddice Angelo dos Santos Scarabelo e Raquel Gonçalves Ferreira. O empenho de todos, explicou Nicson, permitiu o sucesso da operação. “Conseguimos um bom resultado”.
O delegado lembrou que a criminalidade tem diminuído em Bodoquena, graças ao trabalho da Polícia Civil e também da Polícia Militar. “Não só a nós, mas esse crédito também tem que ser dado à PM, porque se faz presente na rua, fazendo trabalhos preventivos e evitando cometimento de crime. A autuação tem sido importante, porque quando há boa repressão, isso serve de exemplo para que outras pessoas não cometam crimes”.
Com informações de Ricardo Flores
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