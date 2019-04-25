Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:33

Buscar

Últimas notícias
X

Bodoquena

Polícia Civil prende homicida e traficante durante operação em Bodoquena

Renan Nucci

Publicado em 25/04/2019 às 10:43

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Durante a Operação PC 27, realizada ontem em todo o país, a Polícia Civil de Bodoquena prendeu dois homens. Um deles, de 30 anos, tinha contra si mandado de prisão por homicídio, no entanto, o delegado Nicson Lenon Cruz Galisa, responsável pelo cumprimento da ordem judicial, não pôde fornecer detalhes, porque as investigações estão em sigilo.

O outro preso foi um homem de 24 anos envolvido com o tráfico de drogas. O delegado explicou que o rapaz já era bastante conhecido da polícia, por fornecer todos os tipos de drogas e, inclusive, se associava e abastecia outros traficantes. “Ele também já tinha passagens por tráfico de drogas e porte de arma de fogo em Bonito”, ressaltou o delegado Nicson.

Além do titular da Delegacia de Polícia Civil local, também participaram os investigadores Sandro Mariano Rocha, Carolina Muniz do Carmo e Antônio Marcos Lopes de Souza, além das escrivãs Valddice Angelo dos Santos Scarabelo e Raquel Gonçalves Ferreira. O empenho de todos, explicou Nicson, permitiu o sucesso da operação. “Conseguimos um bom resultado”.

O delegado lembrou que a criminalidade tem diminuído em Bodoquena, graças ao trabalho da Polícia Civil e também da Polícia Militar. “Não só a nós, mas esse crédito também tem que ser dado à PM, porque se faz presente na rua, fazendo trabalhos preventivos e evitando cometimento de crime. A autuação tem sido importante, porque quando há boa repressão, isso serve de exemplo para que outras pessoas não cometam crimes”.

Com informações de Ricardo Flores

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo