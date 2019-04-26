Duas pessoas com mandado de prisão são capturadas em Bodoquena

Na manhã desta sexta-feira em Bodoquena, policiais militares prenderam na região central duas pessoas com mandados de prisão.

De acordo com a Polícia Militar, a primeira abordagem ocorreu na Rua Manoel Pinheiro. Um homem, de 23 anos, foi preso após checagem.

Em seguida, um mulher, de 40 anos, foi presa na Rua Alcides Pereira da Silva, também com um mandado de prisão em aberto.

Os dois foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.