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Bodoquena

Exército reforça segurança da região com a Operação Ágata em Bodoquena

Renan Nucci

Publicado em 27/05/2019 às 08:11

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O Exército Brasileiro realiza nesta segunda-feira, em Bodoquena, a Operação Ágata, com o objetivo de fortalecer a segurança na região em uma área conhecida como rota alternativa do tráfico de armas, drogas e contrabando de cigarro com origem na fronteira. As tropas estão localizadas no trevo da rodovia MS-339 com a MS-178, na saída para Bonito.

Desde 2011, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) coordena uma ação de grande escala com o objetivo de fortalecer a segurança dos quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres do Brasil.  Trata-se da Operação Ágata, que integra o Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) do Governo Federal, criado para prevenir e reprimir a ação de criminosos na divisa do Brasil com dez países sul-americanos.

Ao longo da operação, militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira realizam missões táticas destinadas a coibir delitos como narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de armas e munições, crimes ambientais, imigração e garimpo ilegais. As ações abrangem desde a vigilância do espaço aéreo até operações de patrulha e inspeção nos principais rios e estradas que dão acesso ao país.

Além da Defesa, a Ágata envolve a participação de 12 ministérios e 20 agências governamentais. O planejamento e a mobilização são feitos de forma integrada, com articulação contínua entre militares das Forças Armadas e agentes de segurança pública nos níveis federal, estadual e municipal.

Participam desse esforço a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Ibama, Funai, Receita Federal e órgãos de segurança dos estados das regiões de fronteira. Todos sob coordenação e orientação do EMCFA.  

A partir de 2017, a agenda passou a realizar uma nova Ágata, composta de operações de duração limitada, baseada em inteligência e fator surpresa. O Programa Integrado de Fronteiras foi instituído pelo Decreto Presidencial Nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, e organiza a atuação de unidades da administração pública federal para sua execução.

Com informações de Ricardo Flores

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