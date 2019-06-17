Prefeitura de Bodoquena apresenta nova secretária de Administração e Finanças

O prefeito Kazuto Horii anuncia que Ilcléia Pereira é a nova secretária de Administração e Finanças e assume, interinamente, as funções inerentes ao cargo de Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social.

Formada em Administração, desde 2007, pela IESA (Instituto Superior de Ensino Aquidauanense) e especialização em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, desde 2008, pela Uniderp/Anhanguera, a secretária passou por empresas como o IEB (Instituto Educacional de Bodoquena) e Intercement, tendo como destaque os trabalhos de gestão de desenvolvimento organizacional e sustentabilidade, através de programas sociais em pareceria com o município (Dia do Bem Fazer, Na Mão Certa, Semana do Bebê, CDC – Comitê de Desenvolvimento Comunitário-, entre outros). Tendo assumido, em novembro de 2018, a Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social.

Ilcléia Pereira compõe o quadro de secretários para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos por Juliardison de Castro Couto.