03 de Fevereiro de 2026 • 22:29

Susto

Ambulância de Bodoquena sai da estrada por aquaplanagem na região da Fazenda Boca da Onça

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apenas o motorista estava no veículo no momento do incidente

Da redação

Publicado em 03/02/2026 às 19:29

Condutores precisam redobrar a atenção na pista devido às fortes chuvas / Agência Brasil/Arquivo

Uma ambulância do município de Bodoquena saiu da estrada na tarde desta terça-feira, dia 3, durante um deslocamento até Dourados para buscar um paciente que receberia alta hospitalar. O acidente ocorreu nas proximidades da região da Fazenda Boca da Onça, nas condições de fortes chuvas que atingem o Estado, e foi causado por fenômeno de aquaplanagem.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apenas o motorista estava no veículo no momento do incidente. O condutor foi prontamente socorrido e passa bem, sem ferimentos graves. Ele está sob observação como medida de precaução.

A ambulância, que foi removida do local com apoio de um guincho, será imediatamente substituída por outra unidade da empresa locadora. A Secretaria de Saúde garante que a substituição será feita de forma ágil para que não haja prejuízo aos atendimentos e ao transporte de pacientes do Hospital Municipal.

Em comunicado, a Secretaria Municipal de Saúde de Bodoquena reiterou seu compromisso com a segurança dos profissionais e pacientes, com a transparência na comunicação de incidentes e com a manutenção da qualidade no atendimento à população. A corporação lembra que o período de chuvas intensas exige atenção redobrada de todos os motoristas, principalmente nas rodovias.

