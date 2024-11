Área de esgoto em Bodoquena é ampliada

Sanesul, Assessoria

Com investimentos próprios no valor de R$ 655 mil, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) segue ampliando a cobertura de esgotamento sanitário no município de Bodoquena, que já conta com uma área atendida de 87,45%.

O novo projeto prevê a instalação de 932,43 metros de rede coletora de esgoto, a execução de 62 novas ligações domiciliares e a construção de uma Estação Elevatória de Esgoto (EEEB Sol Nascente), uma estrutura essencial para melhorar a eficiência do sistema de saneamento básico.

A ordem de serviço foi assinada no último dia 5 de novembro pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo, além de representantes da empreiteira responsável pelas obras.

O prazo estimado para a conclusão dos serviços é de seis meses, a partir da emissão da ordem de serviço.

A iniciativa faz parte do compromisso do governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sanesul, de universalizar o saneamento básico nos 68 municípios onde detém a concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Segundo o diretor-presidente Renato Marcílio, “o investimento no saneamento é um reflexo direto do objetivo de proporcionar mais saúde, qualidade de vida e preservação ambiental para os moradores de Mato Grosso do Sul”.

Além de atender demandas específicas de Bodoquena, o projeto reforça a meta de universalização do saneamento básico estabelecida pelo novo marco regulatório do setor, uma prioridade para o governador Eduardo Riedel, que busca antecipar os prazos previstos, de 2033 para 2031.

Bodoquena está entre as 16 cidades do estado que alcançaram a universalização do sistema de esgoto.

Benefícios do saneamento

Investir em saneamento básico é fundamental para reduzir a incidência de doenças relacionadas à falta de infraestrutura adequada, como diarreia e infecções respiratórias.

A ampliação da rede de esgoto também contribui diretamente para a preservação ambiental, evitando o despejo inadequado de resíduos nos corpos hídricos e protegendo os recursos naturais que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável.

Além disso, o avanço no saneamento estimula o crescimento econômico local, promovendo mais qualidade de vida para os moradores e valorizando os imóveis das regiões atendidas.

Para os 68 municípios operados pela Sanesul, essas melhorias representam um impacto positivo significativo, com destaque para o aumento na eficiência do sistema de esgotamento sanitário e no uso racional dos recursos hídricos.

A Sanesul tem sido protagonista na gestão do saneamento básico em Mato Grosso do Sul. A empresa, que é referência em eficiência e compromisso, já atingiu altos índices de cobertura tanto no abastecimento de água quanto no tratamento de esgoto nos municípios atendidos. Em muitos deles, como Bodoquena, a universalização está próxima de ser alcançada.

Com um plano de investimentos robusto, que inclui a perfuração de poços, expansão de redes e modernização das infraestruturas existentes, a Sanesul reafirma seu papel como agente transformador, levando saúde, bem-estar e desenvolvimento para os sul-mato-grossenses.

O governo estadual e a Sanesul estão alinhadas às metas nacionais de universalização do saneamento básico, contribuindo para um Mato Grosso do Sul mais saudável, sustentável e preparado para os desafios do futuro.

A ampliação da rede em Bodoquena é mais um marco desse trabalho, mostrando que cada obra conta para a transformação de vidas e a preservação do meio ambiente.