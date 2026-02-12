Bodoquena anuncia alterações no funcionamento das unidades de saúde a partir de segunda-feira

A orientação é que os usuários programem suas consultas, retiradas de medicamentos e demais procedimentos dentro dos horários estabelecidos / Agencia Brasil/Arquivo

A Prefeitura de Bodoquena informa à população que as unidades de saúde do município terão alterações no funcionamento entre os dias 16 e 18 de fevereiro. A medida visa reorganização dos serviços e requer atenção dos usuários para evitar deslocamentos desnecessários.

De acordo com o calendário divulgado pela administração municipal, na segunda-feira (16), todas as unidades de saúde permanecerão fechadas. Já na terça-feira (17), o atendimento será exclusivamente na ESF Márcia Paterlini, no horário das 7h às 13h. As demais unidades não abrirão neste dia.

Na quarta-feira (18), o expediente será retomado em todas as unidades, com atendimento a partir das 13h.

A Farmácia Básica, localizada na UBS, também seguirá horário especial: funcionará na terça-feira (17) das 7h às 13h, e retomará o atendimento normal na quarta-feira (18) a partir das 13h.

A Prefeitura reforça que, em situações de emergência, a população deve procurar imediatamente o Hospital Francisco Sales, que mantém plantão ininterrupto.

A orientação é que os usuários programem suas consultas, retiradas de medicamentos e demais procedimentos dentro dos horários estabelecidos, evitando transtornos. Novas informações podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Bodoquena.

