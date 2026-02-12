Acessibilidade

12 de Fevereiro de 2026 • 19:21

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Bodoquena anuncia alterações no funcionamento das unidades de saúde a partir de segunda-feira

O Hospital Francisco Sales mantém plantão ininterrupto

Da redação

Publicado em 12/02/2026 às 17:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A orientação é que os usuários programem suas consultas, retiradas de medicamentos e demais procedimentos dentro dos horários estabelecidos / Agencia Brasil/Arquivo

A Prefeitura de Bodoquena informa à população que as unidades de saúde do município terão alterações no funcionamento entre os dias 16 e 18 de fevereiro. A medida visa reorganização dos serviços e requer atenção dos usuários para evitar deslocamentos desnecessários.

De acordo com o calendário divulgado pela administração municipal, na segunda-feira (16), todas as unidades de saúde permanecerão fechadas. Já na terça-feira (17), o atendimento será exclusivamente na ESF Márcia Paterlini, no horário das 7h às 13h. As demais unidades não abrirão neste dia.

Na quarta-feira (18), o expediente será retomado em todas as unidades, com atendimento a partir das 13h.

A Farmácia Básica, localizada na UBS, também seguirá horário especial: funcionará na terça-feira (17) das 7h às 13h, e retomará o atendimento normal na quarta-feira (18) a partir das 13h.

A Prefeitura reforça que, em situações de emergência, a população deve procurar imediatamente o Hospital Francisco Sales, que mantém plantão ininterrupto.

A orientação é que os usuários programem suas consultas, retiradas de medicamentos e demais procedimentos dentro dos horários estabelecidos, evitando transtornos. Novas informações podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Bodoquena.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Turismo

Ação do MPMS busca barrar degradação ambiental de rios cênicos na região da Serra da Bodoquena

Saúde

Bodoquena oferece atendimento médico e odontológico gratuito no sábado

Susto

Ambulância de Bodoquena sai da estrada por aquaplanagem na região da Fazenda Boca da Onça

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apenas o motorista estava no veículo no momento do incidente

Polícia

PRF apreende 625 kg de antimônio em fiscalização em Corumbá

Publicidade

Polícia

PM recupera celular furtado no bairro Universitário em Corumbá

ÚLTIMAS

Formação cidadã

Anastácio abre inscrições para edição 2026 do Projeto Florestinha

O projeto é voltado para crianças com idades entre 7 e 12 anos

Negócios

Prefeitura de Aquidauana dá suporte em caravana de empreendedorismo feminino

As inscrições para a caravana são gratuitas e devem ser feitas até o dia 18 de fevereiro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo