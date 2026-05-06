Bodoquena conquista bicampeonato da marca AA de futebol de salão

Divulgação

No último sábado (02 de maio), a quadra de esportes da Aldeia Moreira, em Miranda, foi o palco da final do Campeonato de Futsal da Marca AA.

Participaram 16 equipes de diversas cidades do Estado, das comunidades indígenas e também da cidade.

O campeonato da Marca AA, já se torna como um dos eventos mais aguardado do interior, com um prêmio para o vencedor no valor de R$ 8,000, além que está no calendário das festividades dos Povos Originários.

E a final ficou entre Bodoquena Futsal contra a Dj Florzinha de Corumbá.

Em uma das finais mais disputada da competição, a equipe de Bodoquena levou a um empate contra o time de Corumbá no tempo normal em 4 a 4.

E na disputa dos pênaltis a equipe da Bodoquena Futsal levou a melhor e consagrou – se o Bicampeonato da edição de 2026.

A Quadra ficou completamente lotado, mostrando a união entre a sociedade e os povos originários.

Adilson Antônio (zebra), idealizador do evento, confirmou em parceria com a Prefeita Girleide da cidade de Bodoquena que ainda haverá uma edição especial do campeonato na cidade vizinha.

E que a edição de 2027 já terá ainda mais equipes participando desse campeonato de futsal que está sendo reconhecido no Mato Grosso do Sul.



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