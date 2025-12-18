Bodoquena entrega 20 registros de imóveis na Vila Sol Nascente

Divulgação/ Prefeitura de Bodoquena

A Prefeitura de Bodoquena realizou, na terça-feira (16), a entrega de 20 registros de matrículas de imóveis na Vila Sol Nascente. A iniciativa integra o programa de regularização fundiária do município e eleva para 80 o total de imóveis regularizados exclusivamente no bairro, beneficiando dezenas de famílias.



A entrega foi realizada por meio do Departamento de Habitação, com a atuação das servidoras Rayra Spak e Riquelma Gonçalves, e contou com a presença da prefeita Girleide Rovari e da secretária municipal de Assistência Social Karen Alves Barbosa.



Durante o ato, a prefeita destacou a importância da ação para a vida das famílias beneficiadas. “A regularização do imóvel representa muito mais do que um documento. É a garantia de segurança, dignidade e tranquilidade para essas famílias. Ver a satisfação e a felicidade dos moradores com essa conquista nos motiva a continuar avançando com esse trabalho”, afirmou.



Representando os moradores, Miriã Chris agradeceu à gestão municipal pelo empenho na regularização e celebrou, com um sorriso, a concretização de um sonho aguardado há anos. A reação dos moradores foi de alegria e gratidão, refletindo o impacto positivo da iniciativa na vida das famílias.



Com a matrícula definitiva, os beneficiários passam a ter a posse legal de seus imóveis, garantindo acesso a direitos, valorização patrimonial e mais tranquilidade, reafirmando o compromisso da administração municipal com a cidadania e a qualidade de vida.

