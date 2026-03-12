Acessibilidade

Bodoquena entrega kits escolares e uniformes para alunos da rede municipal

Iniciativa beneficia estudantes da EducaÃ§Ã£o Infantil e Ensino Fundamental, garantindo mais estrutura e apoio Ã s famÃ­lias

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 12/03/2026 Ã s 19:32

A distribuiÃ§Ã£o dos kits e uniformes segue o calendÃ¡rio estabelecido pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Bodoquena

A Prefeitura de Bodoquena realizou a entrega de kits escolares e uniformes para os alunos da rede municipal de ensino. A iniciativa garante mais apoio às famílias e melhores condições de aprendizado para os estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, contribuindo para que os alunos tenham mais estrutura e motivação no dia a dia escolar.

Os materiais didáticos e os uniformes são fundamentais para a igualdade de oportunidades no ambiente escolar, assegurando que todas as crianças estejam devidamente equipadas para acompanhar as atividades pedagógicas. A entrega também representa um alívio no orçamento familiar, especialmente para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Investir na educação é investir no futuro do município, fortalecendo o desenvolvimento das crianças e reafirmando o compromisso da gestão municipal com uma educação pública de qualidade para todos. A ação integra as políticas públicas voltadas à melhoria do ensino e à valorização dos estudantes e profissionais da educação.

A distribuição dos kits e uniformes segue o calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, garantindo que todos os alunos sejam contemplados ao longo do ano letivo.

