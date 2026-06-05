Bodoquena inaugura Pista de Caminhada do Parque Deraldino Sena no domingo

Cerimônia está marcada para às 8h, para celebrar novo espaço voltado à saúde, lazer e bem-estar
O Pantaneiro
A Prefeitura de Bodoquena convida a população para a inauguração da Pista de Caminhada do Parque Deraldino Sena, um espaço pensado para saúde, lazer e bem-estar de toda a família. A cerimônia acontece no domingo, 7 de junho, às 8h, no próprio parque.
O evento celebra mais uma conquista para o município e busca movimentar Bodoquena com um novo equipamento público voltado à qualidade de vida dos moradores. A população está convidada a prestigiar a inauguração.
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