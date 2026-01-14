Bodoquena intensifica campanha de prevenção à dengue após período de chuvas

O objetivo é reduzir os riscos de surtos e controlar a incidência de doenças transmitidas pelo mosquito
Dengue Criatório de mosquito / O Pantaneiro/Arquivo
Com o aumento das chuvas no início do ano, a Prefeitura de Bodoquena reforçou a campanha de prevenção contra a dengue e a chikungunya, alertando a população sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
A administração municipal destaca que medidas simples, realizadas logo após os dias de chuva, podem impedir a formação de criadouros do vetor. Entre as orientações repassadas à comunidade estão:
- Não deixar água parada em recipientes;
- Limpar calhas, ralos e quintais;
- Tampar completamente caixas d’água e tonéis;
- Colocar areia nos pratinhos de vasos de plantas;
- Manter pneus sempre cobertos ou secos.
A campanha é conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde, que também mantém ações de bloqueio e orientação porta a porta com agentes de combate às endemias. O objetivo é reduzir os riscos de surtos e controlar a incidência de doenças transmitidas pelo mosquito.
A prefeitura reforça que a colaboração da população é essencial para o sucesso das ações. Denúncias sobre possíveis focos podem ser feitas diretamente na unidade de saúde mais próxima ou pelos canais oficiais do município.
