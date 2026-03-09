Bodoquena lanÃ§a grupo de corrida do programa Academia da SaÃºde

Primeira ediÃ§Ã£o do Movimenta Bodoquena ocorre na segunda-feira com inscriÃ§Ã£o solidÃ¡ria
A Prefeitura de Bodoquena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida a população para participar do primeiro grupo de corrida da Academia da Saúde. O evento marca o lançamento do Movimenta Bodoquena 2026, iniciativa que incentiva a prática de atividades físicas e a promoção de qualidade de vida, saúde e bem-estar para todos.
A atividade está marcada para esta segunda-feira, dia 9 de março, às 18h, com concentração na Rua da Alegria. As inscrições serão realizadas no local e consistem na doação de 1 quilo de alimento.
Os 50 primeiros inscritos receberão camisetas do evento. A iniciativa é aberta a toda a comunidade interessada em participar do grupo de corrida.
