09 de Março de 2026

SaÃºde

Bodoquena lanÃ§a grupo de corrida do programa Academia da SaÃºde

Primeira ediÃ§Ã£o do Movimenta Bodoquena ocorre na segunda-feira com inscriÃ§Ã£o solidÃ¡ria

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 09/03/2026 às 19:04

A Prefeitura de Bodoquena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida a população para participar do primeiro grupo de corrida da Academia da Saúde. O evento marca o lançamento do Movimenta Bodoquena 2026, iniciativa que incentiva a prática de atividades físicas e a promoção de qualidade de vida, saúde e bem-estar para todos.

A atividade está marcada para esta segunda-feira, dia 9 de março, às 18h, com concentração na Rua da Alegria. As inscrições serão realizadas no local e consistem na doação de 1 quilo de alimento.

Os 50 primeiros inscritos receberão camisetas do evento. A iniciativa é aberta a toda a comunidade interessada em participar do grupo de corrida.

