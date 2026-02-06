Bodoquena oferece atendimento médico e odontológico gratuito no sábado

A ação extraordinária contará com atendimentos em urologia, ginecologia, dermatologia, pediatria, oftalmologia e clínica geral / Divulgação/Prefeitura de Bodoquena

A Prefeitura de Bodoquena, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS), está oferecendo atendimento odontológico gratuito à população. Os serviços estão sendo realizados no Posto de Saúde Gesuíno Ormundo e seguem até esta sexta-feira (06). A iniciativa visa ampliar o acesso a cuidados básicos de saúde bucal, especialmente para moradores da zona rural e áreas mais distantes do centro urbano.

Além da odontologia, a prefeitura organizou para este sábado, dia 7, um mutirão de especialidades médicas no mesmo local. A ação extraordinária contará com atendimentos em urologia, ginecologia, dermatologia, pediatria, oftalmologia e clínica geral. A medida busca reduzir a fila de espera por consultas especializadas no município, oferecendo um dia de serviços concentrados e acessíveis.

A parceria com o Senar/MS é fundamental para viabilizar a estrutura e os profissionais necessários para a execução dos atendimentos. A gestão municipal reforça que ações como essas fazem parte da estratégia de interiorização e qualificação da saúde pública, garantindo que serviços essenciais cheguem a quem mais precisa.

A população interessada deve comparecer ao Posto de Saúde Gesuíno Ormundo dentro dos horários de funcionamento. Não há informações sobre a necessidade de agendamento prévio, sendo recomendado que os moradores busquem orientação direta na unidade ou junto à Secretaria Municipal de Saúde. A expectativa é de uma grande demanda, dada a oferta simultânea de diversas especialidades em um único dia.

