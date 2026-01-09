Bodoquena promove sessão de pintura gestacional como forma de acolhimento

A ação reflete uma abordagem humanizada dentro da rede pública de saúde, buscando ir além dos cuidados clínicos tradicionais / Foto Ilustrativa

A Prefeitura de Bodoquena, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, estende um convite especial a todas as gestantes do município. A iniciativa, promovida pela Equipe de Saúde da Família 1, batizada de Márcia Luiza Parteline, oferece uma atividade de Pintura Gestacional dedicada às mulheres que estão vivenciando a maternidade.

O evento foi planejado como um momento singular de cuidado, acolhimento e celebração. Mais do que uma atividade artística, a pintura na barriga das gestantes se apresenta como uma ferramenta de valorização desta fase tão especial, fortalecendo o vínculo entre a mãe, o bebê e os profissionais de saúde que acompanham o pré-natal.

A ação reflete uma abordagem humanizada dentro da rede pública de saúde, buscando ir além dos cuidados clínicos tradicionais. Ao proporcionar um encontro dedicado ao bem-estar emocional e à autoestima das gestantes, a Secretaria de Saúde de Bodoquena reforça seu compromisso com um atendimento integral, que reconhece e celebra a jornada da gravidez como um período fundamental que merece ser vivido com apoio e carinho.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!