09 de Janeiro de 2026 • 12:37

Bodoquena promove sessão de pintura gestacional como forma de acolhimento

O evento foi planejado como um momento singular de cuidado, acolhimento e celebração

Da redação

Publicado em 09/01/2026 às 11:23

A ação reflete uma abordagem humanizada dentro da rede pública de saúde, buscando ir além dos cuidados clínicos tradicionais / Foto Ilustrativa

A Prefeitura de Bodoquena, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, estende um convite especial a todas as gestantes do município. A iniciativa, promovida pela Equipe de Saúde da Família 1, batizada de Márcia Luiza Parteline, oferece uma atividade de Pintura Gestacional dedicada às mulheres que estão vivenciando a maternidade.

O evento foi planejado como um momento singular de cuidado, acolhimento e celebração. Mais do que uma atividade artística, a pintura na barriga das gestantes se apresenta como uma ferramenta de valorização desta fase tão especial, fortalecendo o vínculo entre a mãe, o bebê e os profissionais de saúde que acompanham o pré-natal.

A ação reflete uma abordagem humanizada dentro da rede pública de saúde, buscando ir além dos cuidados clínicos tradicionais. Ao proporcionar um encontro dedicado ao bem-estar emocional e à autoestima das gestantes, a Secretaria de Saúde de Bodoquena reforça seu compromisso com um atendimento integral, que reconhece e celebra a jornada da gravidez como um período fundamental que merece ser vivido com apoio e carinho.

