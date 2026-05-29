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Sustentabilidade

Bodoquena realiza programação especial da Semana do Meio Ambiente de 1º a 3 de junho

As ações voltadas à conscientização, cuidado com a natureza e valorização dos espaços públicos do município

Da redação

Publicado em 29/05/2026 às 16:36

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A Prefeitura de Bodoquena, por meio da SECTUR, realiza de 1º a 3 de junho uma programação especial em alusão à Semana do Meio Ambiente, com ações voltadas à conscientização, cuidado com a natureza e valorização dos espaços públicos do município.

No dia 1º de junho, segunda-feira, acontece a Oficina de Observação de Aves no Balneário Municipal, às 7h30.

No dia 2 de junho, terça-feira, estão programados um mutirão de limpeza nas áreas do bairro Sol Nascente e, às 7h30, nova edição da Oficina de Observação de Aves no Balneário Municipal.

No dia 3 de junho, quarta-feira, as atividades incluem o plantio de mudas no Parque Municipal Deraldino Sena, às 8h, e uma roda de conversa com a escritora Mariana Coelho Mirault Pinto sobre educação ambiental.

A organização informa que a Oficina de Observação de Aves e a roda de conversa serão exclusivas para alunos, devido ao número limitado de vagas. A prefeitura destaca que cuidar do meio ambiente é cuidar do presente e garantir um futuro melhor para todos.

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