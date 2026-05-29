Bodoquena realiza programação especial da Semana do Meio Ambiente de 1º a 3 de junho

A Prefeitura de Bodoquena, por meio da SECTUR, realiza de 1º a 3 de junho uma programação especial em alusão à Semana do Meio Ambiente, com ações voltadas à conscientização, cuidado com a natureza e valorização dos espaços públicos do município.

No dia 1º de junho, segunda-feira, acontece a Oficina de Observação de Aves no Balneário Municipal, às 7h30.

No dia 2 de junho, terça-feira, estão programados um mutirão de limpeza nas áreas do bairro Sol Nascente e, às 7h30, nova edição da Oficina de Observação de Aves no Balneário Municipal.

No dia 3 de junho, quarta-feira, as atividades incluem o plantio de mudas no Parque Municipal Deraldino Sena, às 8h, e uma roda de conversa com a escritora Mariana Coelho Mirault Pinto sobre educação ambiental.

A organização informa que a Oficina de Observação de Aves e a roda de conversa serão exclusivas para alunos, devido ao número limitado de vagas. A prefeitura destaca que cuidar do meio ambiente é cuidar do presente e garantir um futuro melhor para todos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!