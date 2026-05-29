Bodoquena realiza programação especial da Semana do Meio Ambiente de 1º a 3 de junho

As ações voltadas à conscientização, cuidado com a natureza e valorização dos espaços públicos do município
A Prefeitura de Bodoquena, por meio da SECTUR, realiza de 1º a 3 de junho uma programação especial em alusão à Semana do Meio Ambiente, com ações voltadas à conscientização, cuidado com a natureza e valorização dos espaços públicos do município.
No dia 1º de junho, segunda-feira, acontece a Oficina de Observação de Aves no Balneário Municipal, às 7h30.
No dia 2 de junho, terça-feira, estão programados um mutirão de limpeza nas áreas do bairro Sol Nascente e, às 7h30, nova edição da Oficina de Observação de Aves no Balneário Municipal.
No dia 3 de junho, quarta-feira, as atividades incluem o plantio de mudas no Parque Municipal Deraldino Sena, às 8h, e uma roda de conversa com a escritora Mariana Coelho Mirault Pinto sobre educação ambiental.
A organização informa que a Oficina de Observação de Aves e a roda de conversa serão exclusivas para alunos, devido ao número limitado de vagas. A prefeitura destaca que cuidar do meio ambiente é cuidar do presente e garantir um futuro melhor para todos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cidadania
Ação contou com a presença da vice-prefeita Maria Vital e da secretária de Assistência Social, Mary Beltrão
Atenção
O site fraudulento "autotranleiloes.org/leiloes" utiliza informações da empresa Autotran
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS