Bodoquena recebe ambulância especializada para transporte de pacientes em hemodiálise

A aquisição representa um avanço na política de assistência à saúde no município / Divulgação/Prefeitura de Bodoquena

A Prefeitura de Bodoquena recebeu uma nova ambulância, do tipo van, destinada exclusivamente ao transporte de pacientes que realizam tratamento de hemodiálise. O veículo, incorporado à frota municipal de saúde, tem como objetivo garantir mais segurança, conforto e dignidade durante o deslocamento desses usuários, que necessitam de deslocamento regular para sessões do tratamento.

A aquisição representa um avanço na política de assistência à saúde no município, especialmente para pacientes com condições crônicas que demandam viagens frequentes a centros especializados. O veículo está equipado para oferecer um transporte adequado, minimizando o desconforto e os riscos associados a trajetos longos ou em estradas nem sempre em condições ideais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!