28 de Janeiro de 2026 • 01:53

Bodoquena recebe ambulância especializada para transporte de pacientes em hemodiálise

Da redação

Publicado em 27/01/2026 às 22:35

A aquisição representa um avanço na política de assistência à saúde no município / Divulgação/Prefeitura de Bodoquena

A Prefeitura de Bodoquena recebeu uma nova ambulância, do tipo van, destinada exclusivamente ao transporte de pacientes que realizam tratamento de hemodiálise. O veículo, incorporado à frota municipal de saúde, tem como objetivo garantir mais segurança, conforto e dignidade durante o deslocamento desses usuários, que necessitam de deslocamento regular para sessões do tratamento.

A aquisição representa um avanço na política de assistência à saúde no município, especialmente para pacientes com condições crônicas que demandam viagens frequentes a centros especializados. O veículo está equipado para oferecer um transporte adequado, minimizando o desconforto e os riscos associados a trajetos longos ou em estradas nem sempre em condições ideais.

