06 de Dezembro de 2025 • 21:18

Investimento

Bodoquena recebe caminhão pipa em ato oficial na SEMADESC

Entrega contou com representantes do Estado e do município, incluindo a prefeita Girleide Rovari, vereadores e autoridades que articularam o equipamento após reunião em Brasília.

Redação

Publicado em 06/12/2025 às 13:39

Atualizado em 06/12/2025 às 13:45

Bodoquena recebeu, na última sexta-feira (05 de dezembro de 2025), um caminhão Volvo Truck VM 185 cv, equipado com tanque pipa de 15.000 litros, destinado a reforçar a capacidade operacional do município em ações de abastecimento, manutenção de vias, prevenção de incêndios e apoio às atividades da administração pública. A entrega ocorreu às 14h, durante cerimônia oficial promovida na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), em Campo Grande.

A prefeita Girleide Rovari participou do ato acompanhada pela senadora Tereza Cristina, pelo secretário estadual Jaime Elias Verruck e pelos vereadores Marinho da EMPAER, Jair Ferracini e João de Paulo, que representaram o Poder Legislativo Municipal.

A conquista do novo equipamento é fruto de uma articulação iniciada em Brasília, durante reunião realizada no gabinete da senadora Tereza Cristina, com a presença da prefeita e de todos os vereadores de Bodoquena. Na ocasião, foram apresentadas demandas prioritárias, incluindo a necessidade de fortalecer a infraestrutura para ações operacionais e de abastecimento no município.

Durante a solenidade, as autoridades destacaram a importância do investimento para ampliar a capacidade de atendimento e modernizar os serviços públicos. O caminhão foi destinado ao município por meio de parceria institucional entre o Governo do Estado, a bancada federal e a administração municipal.

Em seu discurso, a prefeita Girleide Rovari enfatizou que o novo equipamento representa um avanço significativo para a cidade.

“Este veículo amplia nossa capacidade de atendimento e contribui diretamente para a eficiência das ações realizadas por Bodoquena. Agradecemos o apoio da senadora Tereza Cristina, do secretário Jaime Verruck e dos vereadores, que têm sido parceiros importantes no desenvolvimento do nosso município”, afirmou.

A senadora Tereza Cristina destacou que a entrega integra um conjunto de investimentos estratégicos direcionados aos municípios. Já o secretário Jaime Verruck reforçou a relevância da integração entre governo estadual, representantes federais e administrações locais para o fortalecimento das políticas públicas de infraestrutura.

Com a chegada do caminhão pipa, Bodoquena passa a contar com mais recursos para atender demandas essenciais e aprimorar sua atuação em diversas frentes de trabalho, reforçando o compromisso da gestão com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

