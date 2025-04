Bodoquena recebe evento de corrida de trilha em maio

Divulgação

O município de Bodoquena recebe no dia 18 de maio, o Circuito Sesc Trail – Etapa Bodoquena, evento voltado aos amantes da corrida de trilha. Promovido pelo Sesc MS, a largada será às 7h, no atrativo Cachoeira Serra da Bodoquena. As inscrições são pelo link.

Os atletas poderão escolher entre diferentes distâncias: Caminhada, 7k, 14k e 21k, percorrendo terrenos variados, como estradas de terra, margens de rios, cachoeiras, trilhas e subidas técnicas.

Os valores variam de acordo com o lote. No 2° lote promocional, a Corrida Kids custa R$ 90,00, a Caminhada sai por R$ 150,00 e a Corrida Bodoquena tem o valor de R$ 200,00.

Já no 3° lote principal, os valores são R$ 100,00 para a Corrida Kids, R$ 180,00 para a Caminhada e R$ 250,00 para a Corrida Bodoquena.

Comerciários com credencial e idosos a partir de 60 anos terão 15% de desconto sobre o lote vigente. As vagas são limitadas.

Descontos

Entrega de kits - Os kits serão entregues no dia 17 de maio, das 15h às 21h, na Praça de Bodoquena. Cada atleta inscrito receberá um kit conforme sua modalidade:

Kit Kids: Camiseta, número de peito e medalha.

Kit Caminhada: Camiseta, número de peito, medalha e seguro atleta.

Kit Corrida: Camiseta promocional, número de peito, chip de cronometragem, medalha, seguro atleta, hidratação e day use no balneário.

Premiação

- Todos os atletas que completarem a prova receberão medalha personalizada do evento. Além disso, haverá troféus para:

Os cinco primeiros colocados gerais (feminino e masculino) nas distâncias 21k, 14k, 7k e 4k.

Os três primeiros colocados por categoria, conforme a faixa etária:

16 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 a 64 anos

65 a 69 anos

70+.