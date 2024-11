Bodoquena recebe Patrícia e Adriana com show gratuito

Divulgação, Assessoria

Girleide Rovari, prefeita eleita de Bodoquena, e o vice, Emerson Garrucha, preparam uma grande festa para comemorar o sucesso nas eleições de 2024. No dia 15 de novembro, sexta-feira, a cidade será palco de um show gratuito das artistas Patrícia e Adriana, a partir das 20h, na avenida em frente à praça central.

A celebração será uma forma de reconhecer a vitória nas urnas e, ao mesmo tempo, movimentar a economia local, atraindo turistas da região e incentivando o consumo nos comércios, hotéis e pousadas de Bodoquena. A prefeita eleita explica que, embora tradicionalmente o evento fosse um grande churrasco para cerca de 1.500 pessoas, ela optou por algo diferente para garantir que a festa fosse inclusiva e beneficiasse a cidade como um todo.

"Eu sempre disse que nosso objetivo é fomentar a economia local, movimentar nossa cidade, e com esse show, estaremos alcançando esse objetivo. A festa será para todos, pois, independentemente da escolha, queremos que todos de Bodoquena e região possam participar dessa celebração. Será uma oportunidade de gerar alegria e também de aquecer a economia local, especialmente neste fim de ano", afirmou Girleide Rovari.

Além do show de Patrícia e Adriana, a programação contará com um grande bailão de abertura com Mano Pereira e Joceil, garantindo uma noite de muita música e diversão. A festividade começa às 20h, mas antes, às 19h, a comunidade poderá participar de uma missa de ação de graças, celebrando a eleição dos novos líderes da cidade.

Girleide Rovari, Emerson Garrucha e os nove vereadores eleitos tomarão posse no dia 1º de janeiro de 2025, e este evento marcará o início das celebrações para um novo ciclo na administração de Bodoquena.

A festa será gratuita e aberta ao público, com todos os moradores e turistas da região convidados a prestigiar o evento e aproveitar a noite de celebração e cultura.