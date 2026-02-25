Acessibilidade

25 de Fevereiro de 2026

Referência

Bodoquena recebe Selo Ouro de referência em atendimento do Sebrae

Da redação

Publicado em 25/02/2026 às 14:20

Com o selo, Bodoquena se consolida como referência regional no atendimento e fomento ao empreendedorismo / Divulgação/Prefeitura de Bodoquena

O município de Bodoquena foi reconhecido, neste dia 25 de fevereiro, com o Selo Ouro de Referência em Atendimento do Sebrae, destacando a qualidade dos serviços oferecidos pela Sala do Empreendedor e o compromisso com o fortalecimento do empreendedorismo local.

A certificação Selo Ouro é concedida a municípios que se destacam pela excelência no atendimento a microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos negócios, avaliando critérios como qualidade do atendimento, gestão da sala, oferta de capacitações e resultados alcançados.

Participaram da solenidade a prefeita Girleide Rovari, a secretária municipal de Turismo Marcele Montagner e a servidora Cristiane Batista, responsável pela Sala do Empreendedor no município. A conquista reforça o trabalho desenvolvido para apoiar micro e pequenos empresários, incentivando o desenvolvimento econômico e a geração de oportunidades em Bodoquena.

A Sala do Empreendedor é um espaço que oferece orientação, formalização e suporte para quem deseja abrir ou regularizar seu próprio negócio, além de promover capacitações e facilitar o acesso a crédito e inovação. Com o selo, Bodoquena se consolida como referência regional no atendimento e fomento ao empreendedorismo.

