Bodoquena representada em evento solene com o Presidente Lula

Arquivo Pessoal

A bodoquenense Luara Rocco marcou presença em um evento solene ao lado do Presidente Lula, levando com orgulho o nome de sua cidade Bodoquena-MS.

O evento, realizado em Salto-SP, celebrou a entrega de 280 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), destinadas a 248 cidades em 24 estados do Brasil.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Luara destacou a admiração que a população de Bodoquena tem por Lula, reforçando os laços entre o estado de MS e o Governo Federal. “É uma honra ver nosso estado sendo representado em um evento de tamanha importância. Acreditamos no compromisso do presidente com a saúde e a qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

Durante a visita, Lula inspecionou a fábrica onde as ambulâncias são produzidas e destacou o investimento de R$ 89 milhões, fruto do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da saúde. Em seu discurso, enfatizou a relevância da saúde pública na agenda política, afirmando que renovar as frotas de ambulâncias é um dever dos governantes, essencial para garantir a qualidade de vida da população.

O evento contou com a presença ilustre do Vice-Presidente Geraldo Alckmin e da Ministra da Saúde, Nísia Trindade. Em seu discurso, Lula ressaltou: “Renovar frotas para nós é uma questão ética, uma questão moral. A ambulância do SAMU foi criada para salvar vidas.”

A entrega das ambulâncias representa um marco significativo no compromisso do Governo Federal com a saúde pública, e a presença de uma representante de Bodoquena-MS no evento reforça o reconhecimento e a importância do Mato Grosso do Sul no cenário nacional.