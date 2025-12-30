Bodoquena se prepara para o grande Reveillon 2026

Fred & Victor / Divulgação

O Réveillon 2026 – Luzes de Bodoquena promete uma noite inesquecível de celebração, com show nacional e queima de fogos, na Praça da Liberdade Irineu Okaneko, no centro da cidade de Bodoquena MS. O ponto alto da festa será a apresentação da consagrada dupla Fred & Victor, que sobe ao palco a partir das 22h para animar o público com seus maiores sucessos. À meia-noite, um espetáculo pirotécnico iluminará o céu, marcando oficialmente a entrada no novo ano.

O evento é totalmente gratuito e voltado para toda a família, sendo uma iniciativa da Prefeitura de Bodoquena, por intermédio da Secretaria de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Sectur). A realização conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e do Deputado Estadual Paulo Corrêa. A expectativa é de que a celebração atraia milhares de moradores e visitantes, movimentando o comércio local, a rede de hospedagem e fortalecendo o turismo no município.

O Réveillon 2026 visa não apenas celebrar a chegada de um novo ciclo, mas também simbolizar esperança, união e renovação para toda a comunidade. A administração municipal convida todos para viverem este momento especial, que promete se tornar um marco nas comemorações de fim de ano, celebrando as conquistas e abrindo caminho para um ano de prosperidade e desenvolvimento para Bodoquena.