Buscas por idoso desaparecido há 16 dias em Bodoquena é encerrada e Polícia Civil investiga

Polícia Civil passa a investigar o caso / Divulgação

Após 16 dias, o Corpo de Bombeiros encerrou nesta terça-feira, dia 2, as buscas pelo idoso Moacir Penajo, de 77 anos, em Bodoquena. Ele desapareceu na madrugada de 17 de abril e agora a Polícia Civil passa a investigar uma situação criminal.

Segundo familiares, Moacir sumiu de sua casa, no Distrito de Morraria do Sul, em Bodoquena, pela madrugada. Sem informações, o subcomandante do Corpo de Bombeiros de Bonito disse ao portal Bonito Mais que o caso intriga a todos, por não deixar pistas.

“Nós recebemos ordem do Comando superior para encerrar as buscas após dez dias. Não tinha uma pista. Fizemos buscas em poços, rios, escarpas, em pequenos paredões. Buscamos no Campo dos Índios, em todos os lugares que imaginamos que ele poderia estar, mas a única coisa que encontramos na casa foi a carteira, com algum dinheiro e a chave da casa”, disse.

Ainda segundo o tenente, a hipótese provável é que ele tenha caído em algum poço.

“Acredito que ele tenha caído em algum poço, ou se por algum motivo ele quis se esconder, há muitas cavernas, mas é muito grande a área. A gente entregou o caso para a Polícia Civil do município e vamos ver se aparece alguma pista do que tenha acontecido”, completou.