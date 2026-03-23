Carro sai da pista e bate em ponte na MS-339 entre Miranda e Bodoquena

DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros

Duas pessoas escaparam sem ferimentos após um acidente de trânsito registrado na tarde de domingo (22) na rodovia MS-339, entre os municípios de Miranda e Bodoquena. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com a corporação, por volta das 16h40, uma guarnição foi acionada para atender uma ocorrência do tipo saída de pista. No local, foi constatado que um Ford Ka, conduzido por um homem de iniciais S.S.S., saiu da pista e colidiu contra a proteção lateral de uma ponte, parando em seguida sobre a via no sentido Miranda–Bodoquena.