EspaÃ§o especial funcionarÃ¡ de quinta a domingo, das 18h Ã s 22h, com programaÃ§Ã£o para todas as idades
A magia da Páscoa chegou em Bodoquena. A Casa da Páscoa abre oficialmente na quinta-feira (12), e estará aberta ao público de quinta a domingo, sempre das 18h às 22h, oferecendo um espaço especial preparado para receber as famílias e celebrar essa data com muita alegria.
O ambiente foi cuidadosamente decorado para criar uma atmosfera lúdica e acolhedora, proporcionando momentos de encantamento para crianças e adultos. A iniciativa da Prefeitura de Bodoquena busca fortalecer as tradições, valorizar o convívio familiar e oferecer à população uma opção de lazer gratuita durante o período que antecede a Páscoa.
A Casa da Páscoa estará aberta nos próximos dias, permitindo que as famílias visitem o espaço em diferentes horários e vivenciem a magia da data. A programação completa inclui atrações voltadas ao público infantil e espaços para fotos e confraternização.
A administração municipal convida todos os moradores e visitantes a prestigiarem a Casa da Páscoa e celebrarem juntos essa época tão especial, marcada por renovação, esperança e união familiar.
